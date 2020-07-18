“البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض

“البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض

أبرز المواد
واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”

أبرز المواد
علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته

علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته

أبرز المواد
كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

أبرز المواد

“البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض

“البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض
http://almnatiq.net/?p=885210
المناطق_متابعات

كشفت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، أن البروكلي يساعد في علاج الإمساك، ويحسن عمل الجهاز الهضمي ويحمي الجسم من أمراض السرطان.

وأكدت “فوس”، أنه أكثر أنواع الملفوف فائدة للصحة، لأنه يحتوي على فيتامين B9 (حمض الفوليك) حيث تحتوي 100 غرام من البروكلي على 89 ملغم منه. كما يحتوي أيضا على بيتا كاروتين ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وأشارت إلى أن البروكلي من المواد الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية، حيث تعطي100 غرام منه 34 سعرة حرارية فقط. وهذا يسمح بتناوله مع اللحوم والأسماك دون الخوف من زيادة الوزن.

وأضافت: “يحتوي البروكلي على أنواع مختلفة من الألياف الغذائية-السيليلوز والبكتين واللغنين، التي تساعد على التخلص من الإمساك وتحسن عمل الأمعاء وتحميها من الأمراض السرطانية. وعند استخدامه بصورة صحيحة، يساعد على إطالة الشباب والتخلص من الوزن الزائد”.

وتنصح فوس، بتناول البروكلي نصف مطبوخ، وتقترح طبخه على البخار لمدة 3-4 دقائق، أو وضعه في ماء مغلي من أجل الحفاظ على فوائده وطعمه، قائلة: “يجب بعد أن يغلي الماء، وضع البروكلي فيه لمدة 30-60 ثانية وبعدها رفعه ووضعه في ماء مثلج لمنع استمرار عملية الطهي. هذه الطريقة في تحضير البروكلي تسمح بالحفاظ على فوائده ولونه الأخضر وتجعل مذاقه أفضل”.

روابط ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”

واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”
علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته

علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته
كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*