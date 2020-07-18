احدث الأخبار

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم
أبرز المواد
 شاهد.. مغردون يعيدون تداول فيديو قديم لـ”سعد الجبري” أثناء أداء القسم أمام الملك .. ويعلقون: “خان الأمانة ونكث العهد”
أبرز المواد
 السعودية تلاحق هاربا دوليا متهما بقضية فساد يبلغ حجمها ١١ مليار دولار
أبرز المواد
 جمعية البر بأبها تطلق مشروعها السنوي “أضحيتي في وطني”
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة في عموم المملكة.. وأمطار في نجران
أبرز المواد
 بعد 5 سنوات.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد
أبرز المواد
 “البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض
أبرز المواد
 واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين بسبب مخدر “الفنتانيل”
أبرز المواد
 علامات تخبرك باختراق حسابك على «تويتر».. و4 إجراءات لحمايته
أبرز المواد
 كورونا والسن.. دراسة “مخيفة” تكشف من هم أكثر عرضة للوفاة
أبرز المواد
 وفاة أقدم خطيب جامع في حائل
أبرز المواد
 صيف رجال ألمع 2020 يواصل فعالياته
منطقة عسير
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم

أبرز المواد
شاهد.. مغردون يعيدون تداول فيديو قديم لـ”سعد الجبري” أثناء أداء القسم أمام الملك .. ويعلقون: “خان الأمانة ونكث العهد”

شاهد.. مغردون يعيدون تداول فيديو قديم لـ”سعد الجبري” أثناء أداء القسم أمام الملك .. ويعلقون: “خان الأمانة ونكث العهد”

أبرز المواد
السعودية تلاحق هاربا دوليا متهما بقضية فساد يبلغ حجمها ١١ مليار دولار

السعودية تلاحق هاربا دوليا متهما بقضية فساد يبلغ حجمها ١١ مليار دولار

أبرز المواد
جمعية البر بأبها تطلق مشروعها السنوي “أضحيتي في وطني”

جمعية البر بأبها تطلق مشروعها السنوي “أضحيتي في وطني”

أبرز المواد

شاهد.. مغردون يعيدون تداول فيديو قديم لـ”سعد الجبري” أثناء أداء القسم أمام الملك .. ويعلقون: “خان الأمانة ونكث العهد”

شاهد.. مغردون يعيدون تداول فيديو قديم لـ”سعد الجبري” أثناء أداء القسم أمام الملك .. ويعلقون: “خان الأمانة ونكث العهد”
http://almnatiq.net/?p=885226
المناطق_الرياض

أعاد مغردون مقطع فيديو قديم لسعد الجبري، أثناء أداء القسم أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأقسم “الجبري” في الفيديو، أن يكون مخلصا لدينه والملك والدولة، وألا يبوح بسر من أسرارها وأن يحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص.

وعلق ناشط يدعى حسن قائلا: ” (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ).. يالله اني دخيلك.. كيف تسوله نفسه ومن على شاكلته.. اللهم عليك بكل من نكث القسم وخان الأمانة عاجلا غير آجل.

وأضاف آخر قائلا: ” المشكلة أقسم بالله … يارب أعوذ بك من غرور الدنيا، بينما أضاف مغرد ثالث: “أمثاله كثير، الله يفكنا منهم”.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت أن المملكة تسعى لملاحقة “الجبري” الهارب إلى كندا في إطار الحملة التي شنتها مؤخراً لمكافحة الفساد ، كما تهدف لمحاسبته وبعض أقاربه ومعاونيه في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، حيث كشفت التحقيقات الأمنية السعودية أن الجبري ومعاونيه استولوا عليها من أموال الدولة.

مشغل الفيديو

روابط ذات صلة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم
السعودية تلاحق هاربا دوليا متهما بقضية فساد يبلغ حجمها ١١ مليار دولار

السعودية تلاحق هاربا دوليا متهما بقضية فساد يبلغ حجمها ١١ مليار دولار
جمعية البر بأبها تطلق مشروعها السنوي “أضحيتي في وطني”

جمعية البر بأبها تطلق مشروعها السنوي “أضحيتي في وطني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*