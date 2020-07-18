شاهد.. مغردون يعيدون تداول فيديو قديم لـ”سعد الجبري” أثناء أداء القسم أمام الملك .. ويعلقون: “خان الأمانة ونكث العهد”

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أعاد مغردون مقطع فيديو قديم لسعد الجبري، أثناء أداء القسم أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأقسم “الجبري” في الفيديو، أن يكون مخلصا لدينه والملك والدولة، وألا يبوح بسر من أسرارها وأن يحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص.

وعلق ناشط يدعى حسن قائلا: ” (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ).. يالله اني دخيلك.. كيف تسوله نفسه ومن على شاكلته.. اللهم عليك بكل من نكث القسم وخان الأمانة عاجلا غير آجل.

وأضاف آخر قائلا: ” المشكلة أقسم بالله … يارب أعوذ بك من غرور الدنيا، بينما أضاف مغرد ثالث: “أمثاله كثير، الله يفكنا منهم”.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت أن المملكة تسعى لملاحقة “الجبري” الهارب إلى كندا في إطار الحملة التي شنتها مؤخراً لمكافحة الفساد ، كما تهدف لمحاسبته وبعض أقاربه ومعاونيه في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، حيث كشفت التحقيقات الأمنية السعودية أن الجبري ومعاونيه استولوا عليها من أموال الدولة.