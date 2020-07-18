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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم

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المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=885237
المناطق_الرياض

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ . جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد : فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين

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