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4 حقائق بشأن تطبيق «تباعد» تؤكد دوره الوقائي

4 حقائق بشأن تطبيق «تباعد» تؤكد دوره الوقائي
http://almnatiq.net/?p=885242
المناطق_متابعات

أكد إعلان وزارة الصحة، بشأن نجاح شاب كثير المخالطة؛ بسبب طبيعة عمله، في حماية نفسه من احتمالية إصابته بالعدوى باستخدامه تطبيق «تباعد» الذي نبهه إلى قربه من حالة إيجابية، دور التطبيق في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأظهرت قصة الشاب دور التطبيق الإلكتروني «تباعد» في حماية المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من العدوى

أبرز المعلومات بشأن التطبيق نقلا عن صحيفة عاجل:

التحميل الإلكتروني

بعد تحميل التطبيق ستظهر شاشة توعوية، يجب قراءتها والموافقة على ما جاء فيها، ثم تشغيل «البلوتوث» والإشعارات للاستفادة من التطبيق.

ستظهر بعد ذلك شاشة لاستكمال المطلوب، والسماح بتلقي الإشعارات. ولمعرفة إذا كان التطبيق يعمل أم لا ستظهر كلمة «نشط» باللون الأخضر، ويظهر في أسفل الشاشة جملة: «الإصابات خلال الـ14 يومًا الماضية» أو «لا إصابات خلال الـ14 يومًا الماضية»، وفقًا لتطبيق تباعد.

التنبيه الفوري

في حالة تأكد إصابة الشخص تظهر له شاشة يستطيع من خلالها أن يعطي إشارة إلى كل شخص خالطته خلال 14 يومًا الماضية، من خلال الضغط على أيقونة إبلاغ الآخرين، وبعدها يبدأ في اتباع إجراءات وزارة الصحة.

أهمية «تباعد»

ويعد تطبيق تباعد، أحد التطبيقات المستخدمة مع تطبيق «توكلنا»؛ للمساهمة الفاعلة في الحد من انتشار فيروس كورونا خاصة مع العودة التدريجية الحذرة التي شهدتها مختلف نواحي الحياة في المملكة العربية السعودية، والتي تتزامن مع تنبيهات يومية للجهات ذات الصلة بشأن الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس.

التعامل مع التطبيق

يتم استخدام تطبيق «تباعد» بالضغط على أيقونة «احتمال الإصابة»، وذلك لمعرفة الحالة المصابة المقصودة، واختيار أيقونة «طلب المساعدة»، وإدخال البينات، ثم الإجابة عن الأسئلة المطلوبة؛ لتحدد وزارة الصحة حالة الفرد، وفي حالة التأكد من الإصابة عليه إبلاغ مخالطيه بذلك بإشعارهم عبر التطبيق.

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