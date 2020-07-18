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مقتل قائد قوات الباسيج الإيرانية في منطقة أورامان باشتباكات مع مسلحين أكراد
http://almnatiq.net/?p=885249
المناطق_الرياض

قُتل جمال كريمي، قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، في منطقة أورامان غرب إيران، وذلك خلال اشتباكات مع مسلحين أكراد؛ وذلك بعد ساعات من مقتل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني أثناء نفس الاشتباكات

وتندلع بين حين وآخر اشتباكات بين الحرس الثوري الإيراني وقوات المعارضة التركية، ففي يونيو الماضي وقعت اشتباكات مماثلة في

في قرية بالقرب من مدينة أورمية، عاصمة محافظة أذربيجان الغربية، والتي تزامنت مع اشتباكات أخرى منطقتي صوما وبرودوست، وانتهت بمقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني

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