مارادونا ينعى مدربه في بوكا جونيورز

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نعى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، مواطنه سيليفو مارسوليني مدربه السابق، الذي رحل الجمعة، عن عمر 79 عاماً في بوينوس آيرس

ودافع مارسوليني عن ألوان بوكا جونيورز بين العامين 1960 و1972، أصبح خلالها أحد أبرز من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي، الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي 5 مرات، ومسابقة كأس الأرجنتين 1969، كما استدعي إلى صفوف المنتخب، وشارك في نهائيات كأس العالم تشيلي 1962 وإنجلترا 1966

وبعد اعتزاله اللعب عام 1972، انتقل إلى الإدارة الفنية، حيث أشرف على فريق أول بويز اعتباراً من عام 1976، ولاحقاً بوكا جونيورز في عام 1981، حيث درّب تشكيلة ضمت في صفوفها اللاعب الشاب مارادونا

وكتب الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل: “مارسوليني شخص ممتاز، أكان بطلاً أم لاعباً أم مدرباً.. شكراً جزيلاً سيلفيو، ارقد بسلام”

وعاد مارسوليني للإشراف على بوكا في 1995، في آخر تجربة له في الإدارة الفنية لفريق في الدرجة الأولى

وتعرض مارسوليني لجلطة دماغية في العام الماضي تلاها تراجع في وضعه الصحي، إلى أن وافته المنية، أمس الجمعة