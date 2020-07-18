الكويت: مصانع تبيع الأسمنت الإيراني بعلامة كويتية

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كشفت مصادر ، أن عدداً من المصانع المحلية يستورد الأسمنت والكلنكر من إيران، ومن ثم يعيد تغليفهما وبيعهما على أساس أنهما منتج وطني. وبينت المصادر أن عدداً من شركات الخلط الجاهز يتعمد تحويل الأسمنت الإيراني إلى منتج وطني، رغم أن ذلك يشكل التفافاً على قرارات ورقابة الهيئة العامة للصناعة

وأوضحت أن الأسمنت والكلنكر الإيرانيَّين يسيطران على %90 من إجمالي الواردات الخارجية إلى السوق المحلي، لافتة إلى أن حرب الأسعار والإغراق مكنا الأسمنت الإيراني من إخراج عدد كبير من الموردين المنافسين، سواء من الصين أو الهند أو جمهورية مصر العربية، وكبدا المصنعين في الكويت ودول الخليج خسائر فادحة بسبب إغراق السوق وتحطيم الأسعار

وفي السياق، كشفت مصادر معنية أن بعضاً من دول مجلس التعاون الخليجي يتحرك للدعوة إلى اجتماع على مستوى لجنة الصناعة التابعة للأمانة العامة لدول المجلس، لمناقشة موقف الكويت الخاص بوقف تنفيذ قرارات فرض رسوم الإغراق على الأسمنت والكلنكر الايرانيَّين، وإقناع الجانب الكويتي بأن قرار إيقاف رسوم الإغراق يقوض الصناعة الوطنية الخليجية

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر معنية، أن عددا من المصانع المحلية تعتمد على استيراد الأسمنت والكلنكر الإيرانيَّين ومن ثم تعيد تغليفه وبيعه على أساس أنه منتج وطني. وبينت أن عددا من شركات الخلط الجاهز باتت أيضاً محلا آخر لتحويل الأسمنت الإيراني إلى منتج وطني، دون رقابة تذكر من الهيئة العامة للصناعة، الجهة المعنية بذلك

أوضحت المصادر عينها، أن الأسمنت والكلنكر الإيرانيَّين يسيطران على 90 في المئة من إجمالي الواردات الخارجية إلى السوق المحلية من هذا المنتج، لافتة إلى أن حرب الأسعار والإغراق مكنا الأسمنت الإيراني من إخراج عدد كبير من الموردين المنافسين، سواء من الصين أو الهند أو جمهورية مصرالعربية، وكبدت المصنعين في الكويت ودول الخليج العربي خسائر كبيرة بسبب إغراق السوق وتكسير الأسعار

وذكرت أن حجم استهلاك السوق المحلي من الأسمنت بلغ العام الماضي 6 ملايين طن فقط. في المقابل فإن إجمالي المصنعين في كل من الكويت والإمارات والسعودية لديها فائض إنتاج يقدر بـ55 مليون طن، وهي كمية كبيرة جدا، وليس لدى هذه المصانع سبيل حتى في بيعه وتصديره إلى الأسواق المجاورة، مثل جمهورية العراق، إذ إن الأسمنت والكلنكر الإيرانيَّين مسيطران في العراق ومكتسحا السوق بسبب ممارسة الإغراق التي يتخذها كطريقة لكسر عظم المنافسين، ولتحصيل «عملة صعبة» تمكن إيران من الصمود في وجه العقوبات الدولية الاقتصادية ضد النظام هناك

وعلى ذات صلة، كشفت مصادر معنية أن بعضاً من دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك للدعوة إلى اجتماع على مستوى لجنة الصناعة التابعة للأمانة العامة لدول المجلس لمناقشة قرار الكويت وقف تنفيذ قرارات فرض رسوم الإغراق على الأسمنت والكلنكر الايرانيَّين، وإقناع الجانب الكويتي بأن قرار إيقاف رسوم الإغراق يقوض الصناعة الوطنية الخليجية