أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة بـ “صحة الجوف” يشاركون في مواجهة كورونا

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استقطبت إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الجوف خلال الفترة الزمنية من 24 مايو وحتى ٩ يوليو ما يقارب 2000 متطوع ومتطوعة للإسهام في الوقاية من “كورونا” بمجموع 35000 الف ساعة تطوعية ، استفاد منها حوالي 100000 الف ، شملت مساجد ، جهات حكومية ، أسواق مركزية ، أسواق شعبية ، جاء ذلك بإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وأشارت صحة الجوف :- إلى أنه بمجرد فتح باب التطوع عبر الرابط، سارع الآلاف بالتسجيل في مجالات التطوع المختلفة ، استشعاراً منهم بأهمية العمل التطوعي في هذا الوقت بالذات .

وأكدت صحة الجوف أن الفرق التطوعية تقوم بجهود جبارة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية ، وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي ، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام في الحد من الزحام على الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر ، لمنع انتقال فيروس “كورونا”، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، وإرشادهم للبقاء في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، والاتصال على الرقم (937) عند الشعور بأي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال وكذلك العاملين.

كما شكرت صحة الجوف جميع المتطوعين والمتطوعات على مبادرتهم واستشعارهم روح المسؤولية العالية التي لمسناها منذ إطلاق المنصة ، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت أن المتطوعين على درجة عالية من الجاهزية بما يجدد روح العطاء والمسؤولية لديهم، سائلين الله -عز وجل- أن يحميهم ويحمي جميع المواطنين والمقيمين والعالم كله من شر هذا الوباء، ويرفع هذه الجائحة عن العالم بأكمله.