معمل التصنيع الرقمي‬ بكلية الهندسة بجامعة القصيم يقدم وحدات واقية للوجه لمستشفى بريدة المركزي

قامت جامعة القصيم،‬ ممثلة في ‫معمل التصنيع الرقمي‬ بكلية الهندسة، يوم الأربعاء الموافق 24/11/1441هـ، بتسليم الدفعة الأولى من واقيات الوجه، التي قام معمل الكلية بتصنيعها، لمستشفى بريدة المركزي‬، وذلك ضمن جهود الجامعة في دعم الأطباء والممارسين الصحيين بالمنطقة في ظل جائحة ‫كورونا‬.

ويتكون معمل التصنيع الرقمي من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقسم الآلات الرقمية CNC))، وقسم الإلكترونيات والتحكم، حيث عمل المعمل على نشر ثلاث أوراق علمية اثنتان في قاعدة البيناتISI) ) وواحدة في scopus.

وأوضح الدكتور بندر بن عبد الله العييدي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والمشرف على معمل التصنيع الرقمي بقسم الهندسة الميكانيكية، أن المعمل استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة واقي الوجه، حيث قام بتصميم نموذجين مختلفين لوقاية الوجه، وتم عرض النماذج على أطباء وإدارة المستشفى لإبداء الرأي وإجراء التعديلات اللازمة التي تتناسب مع استخدام الكادر الصحي، وبعد ذلك تم اعتماد التصاميم والبدء في إنشاء خط إنتاج لعمل الواقي للوجه، حيث تم تسليم الدفعة الأولى للمستشفى ويجري العمل حالياً لتجهيز الأعداد المطلوبة من قبل مستشفى بريدة المركزي.