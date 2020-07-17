احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة المدينة المنورة
 عقوبة مخالفة نظام البيئة الجديد تصل إلى 20 مليونا
أبرز المواد
 معمل التصنيع الرقمي‬ بكلية الهندسة بجامعة القصيم يقدم وحدات واقية للوجه لمستشفى بريدة المركزي
أبرز المواد
 برعاية الأمير فيصل بن مشعل جامعة القصيم تقيم حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة..غدًا
أبرز المواد
 الكويت: مصانع تبيع الأسمنت الإيراني بعلامة كويتية
أبرز المواد
 صناعي وتقنية طبرجل يحققان المركز الأول بالسعودية في تنفيذ التدريب عن بُعد
أبرز المواد
 أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة بـ “صحة الجوف” يشاركون في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 بعد إنكار وتهرُّب.. “روحاني”: 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا
أبرز المواد
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش التعايش وحماية النسيج المجتمعي
أبرز المواد
 “إعادة ابتكار تجربة المستفيد” محاضرة تدريبية لتحقيق رضا المستفيدين في الشرقية
أبرز المواد
 القضاء الإداري يمنع القضاة وموظفي المحاكم من التواصل مع أصحاب الدعاوى
أبرز المواد
 مقتل قائد قوات الباسيج الإيرانية في منطقة أورامان باشتباكات مع مسلحين أكراد
أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة المدينة المنورة
عقوبة مخالفة نظام البيئة الجديد تصل إلى 20 مليونا

عقوبة مخالفة نظام البيئة الجديد تصل إلى 20 مليونا

أبرز المواد
معمل التصنيع الرقمي‬ بكلية الهندسة بجامعة القصيم يقدم وحدات واقية للوجه لمستشفى بريدة المركزي

معمل التصنيع الرقمي‬ بكلية الهندسة بجامعة القصيم يقدم وحدات واقية للوجه لمستشفى بريدة المركزي

أبرز المواد
برعاية الأمير فيصل بن مشعل جامعة القصيم تقيم حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة..غدًا

برعاية الأمير فيصل بن مشعل جامعة القصيم تقيم حفل تخرج الدفعة السابعة عشرة..غدًا

أبرز المواد

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=885308
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة أهمية استثمار الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لقطاع الإسكان في توفير الخدمات لمشاريع الإسكان التنموي وتسريع خطوات إنجازها لضمان تلبية احتياج الأسر المستفيدة بالمنطقة .
وأشار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي إلى أهمية إعطاء الأولوية في تأمين المساكن لأسر الأيتام التي ترعاها جمعية تكافل الخيرية والأسر الأشد حاجة بالمجتمع ، منوهاً سموه بضرورة العمل التنسيقي بين جميع القطاعات المعنية بالمنطقة لهذه المشاريع .
واطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع على تقرير اللجنة التنفيذية الثاني خلال العام الحالي 2020م ، متضمنا حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة البالغ عددها 6 مشاريع لإنجاز 1818 وحدة سكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها وإحصائيات المنطقة على منصة جود للإسكان حيث بلغ إجمالي المساهمات أكثر من 19 مليون ريال لتوفير السكن لـ 400 مستفيد ، في حين بلغ عدد المستفيدين من دعم الإيجار 3535 مستفيد بقيمة تقدر بـ10 ملايين ريال .
كما اطلع سموه على عرض ما تم إنجازه من مهام اللجنة تمثل أبرزها في إيجاد مسار سريع عن طريق شراء الوحدات السكنية الجاهزة لأسر الاسكان التنموي التي بلغ إجماليها 338 وحدة سكنية تسلمت جمعية تكافل منها 146 وحدة حتى الآن ، كما تم تسليم عدد من الوحدات السكنية الأخرى لشركاء الاسكان التنموي من الجمعيات الخيرية ، بالإضافة إلى إيصال الخدمات الرئيسية والمرافق العامة لمواقع الإسكان التنموي وحصر المشاريع التي نفذتها الجمعيات بالمنطقة وإدراجها في البرنامج وتقديم الدعم لها ، كما تم خلال الاجتماع تسمية المهندس عبدالرحمن الباهي أميناً للجنة التنفيذية للإسكان التنموي .

روابط ذات صلة

اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا

اختتام فعالية مسيرة “حماية” بالدراجات النارية لتوعية المجتمع بفيروس كورونا
آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات

آل الشيخ في خطبة الجمعة : من المواسم الفاضلة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الموفق من جعلها موسمًا يستثمره في الصالحات
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة نفذت 6 مبادرات للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*