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أمير دولة الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

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أمير دولة الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية

أمير دولة الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
http://almnatiq.net/?p=885312
المناطق - واس

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم، أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن سمو أمير الكويت دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

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