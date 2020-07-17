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إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا بحفر الباطن

إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا بحفر الباطن

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الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

منطقة الرياض

الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=885317
المناطق - الرياض

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها لحج هذا العام الاستثنائي بما يتوافق مع قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من إقامة الحج بأعداد محدودة للراغبين من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم وذلك حرصًا على سلامة الحجاج.

 وبين معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أن قرار الدولة الحكيم بإقامة شعيرة الحج مع إجراءات تنظيمية تهدف لسلامة ضيوف الرحمن، جاء محققاً للمصالح الشرعية؛ وحرصاً من الدولة -رعاها الله- على تمكين الراغبين في الحج، ولكن بأعداد محدودة، وأكد معاليه أن الرئاسة العامة استعدت بخطة استثنائية تتوافق مع الوضع الراهن حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وبين معاليه أن الرئاسة العامة جهزت ثلاثة مراكز توجيهية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وهي (مركز جبل عرفة، مركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة التوجيهي).

وقد أعدت الرئاسة العامة العديد من البرامج التوعوية والمبادرات الرقمية والشاشات والأجهزة التفاعلية الحديثة، والتي تعمل على مدار الساعة، لتمكّن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بعدة لغات، كما يتم البث من خلال تقنية (WiFi) للوصول لكافة محتوى الشاشة، وبمساحة انتشار تزيد على ١٠٠ متر مكعب في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من ٣٦٠م في الأماكن المفتوحة، حرصاً على تطبيق الاحترازات الوقائية بالتباعد الجسدي، وتمكّن المستفيد من تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة لتوفر الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على مواد صوتية ومرئية وكتب توعوية على مدار الساعة.

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