غداً .. أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رفق الأسري

المناطق - بريدة

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء غداً الأحد بديوان الإمارة بمدينة بريدة , انطلاق ملتقى رفق الأسري والمقام بتنظيم من قبل مجلس فتيات القصيم لمدة يومين بمشاركة نخبة من المتخصصين في الطب النفسي والعلم الاكلينيكي.

وقدمت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال بنت عبدالعزيز المهنا شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لإقامة مثل هذه الملتقيات التوعوية , مشيرة على أن الملتقى يهدف إلى إبراز القيم الإيجابية للأسرة ودورها في حماية فكر النشئ والتصدي للعنف , وتعزيز دور الاسرة في غرس الفكر الواعي والسلوك السوي لحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة , وتبني الجهات المعنية المبادرات الشبابية الإيجابية والخروج بعدد من التوصيات التي تسهم في تمكين الأسرة من تحصين أبنائها , مقدمة شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل على ما تبذله من تشجيع ومتابعة دائمة للمجلس.

يذكر أن الملتقى سيشارك فيه نخبة من الاخصائيين خلال اليومين ويشتمل على مشاركة الدكتور ميسرة طاهر المتخصص في علم النفس والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز , والدكتور فهد المنصور استشاري الطب النفسي , والطبيب النفسي المتخصص في علم النفس الاكلينيكي أسامة الجامع , والدكتور خالد الحليبي المستشار والمدرب الأسري , والدكتور مشعل العقيل المتخصص في اضطرابات القلق , والدكتور عبدالعزيز المقبل المشرف على وحدة ارشاد بجامعة القصيم.