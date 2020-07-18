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لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها وإطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي

لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها وإطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي

منطقة القصيم
غداً .. أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رفق الأسري

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لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها وإطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي

لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها وإطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي
http://almnatiq.net/?p=885323
المناطق - بريدة

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها تجاه إطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ ، بمناسبة شهر رمضان المبارك “كمرحلة سادسة” ، خلال الفترة من 15/10/1441هـ وحتى 16/11/1441هـ، والمشتملة على 284 سجين مستفيد من فرع النيابة العامة والدوائر بمحافظات المنطقة و18 نزيلا من دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة.

 

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام ، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام .

 

ورفع سمو أمير منطقة القصيم ، عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، راجياً بأن تكن تلك اللفتة الأبوية الكريمة سبباً للم شملهم بأسرهم , وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين

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