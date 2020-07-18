مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج “قصة كفاح ونجاح”

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب مؤخرًا برنامج “قصة كفاح ونجاح” الذي تم تنظيمه ضمن مشروع “مبادرون”.

وأوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عامر علي جعفر أن البرنامج انطلق يوم الاثنين 15 شوال وهدف إلى تقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي والأكاديمي والوقائي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم في جميع الأنشطة داخل الجامعة وخارجها، وتقديم الاستشارات والدعم لهم.

وأضاف جعفر أن البرنامج قدم لقاءين للطالب عبدالله الكرشم والطالبة زهرة القحطاني من ذوي الإعاقة نقلا خلالهما قصص كفاحهما ونجاحهما وقد استفاد من البرنامج 468 من جميع فئات المجتمع، كما قُدمت خلال البرنامج محاضرة ودورة تدريبية لذوي الإعاقة والمهتمين بالمجال استفاد منها 475 متدربًا من داخل المملكة وخارجها.

إلى ذلك أوضحت مساعدة المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة سيرين البكري أنه تم خلال البرنامج تقديم عدد من المحاضرات والدورات منها دورة الوسائل التعليمية لذوي الإعاقة التي قدمت بواسطة الأستاذة منال الحسين، ومحاضرة نموذج التدخل المبكر في المنزل التي قدمتها الأستاذة هدى الزهراني والأستاذة روابي خرمي، وقد حظيت جميع فعاليات البرنامج بحضور كثيف.