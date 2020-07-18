احدث الأخبار

الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها
منطقة الرياض
 مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج “قصة كفاح ونجاح”
منطقة عسير
 المياه الوطنية تستكمل تشييد 6 خزانات بسعة إجمالية 8400م3 لإيصال المياه للمحافظات الشمالية بنجران
منطقة نجران
 “ذوو التوحد” و “جائحة كورونا”
يكتبون
 ﻿ 2592 جولة رقابية تنفذها أمانة المدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية
منطقة المدينة المنورة
 إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها وإطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي
منطقة القصيم
 غداً .. أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رفق الأسري
منطقة القصيم
 الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن
منطقة الرياض
 أمير دولة الكويت يدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة المدينة المنورة
 عقوبة مخالفة نظام البيئة الجديد تصل إلى 20 مليونا
أبرز المواد
الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها

الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها

منطقة الرياض
مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج “قصة كفاح ونجاح”

مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج “قصة كفاح ونجاح”

منطقة عسير
المياه الوطنية تستكمل تشييد 6 خزانات بسعة إجمالية 8400م3 لإيصال المياه للمحافظات الشمالية بنجران

المياه الوطنية تستكمل تشييد 6 خزانات بسعة إجمالية 8400م3 لإيصال المياه للمحافظات الشمالية بنجران

منطقة نجران
“ذوو التوحد” و “جائحة كورونا”

“ذوو التوحد” و “جائحة كورونا”

يكتبون

الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها

الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها
http://almnatiq.net/?p=885344
المناطق - الرياض
في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتوعية بمجالات الملكية الفكرية، قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتوعية بالمؤشرات الجغرافية، والتي تعد أحد مجالات الملكية الفكرية، إذّ تعرف المؤشرات الجغرافية بأنها إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى منشأها، وتختلف المؤشرات الجغرافية بأنواع عدة تتمثل في، المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية ومنتجات الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية.
  وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لحصر قائمة بالمنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية الوطنية التي يمكن تسجيلها كمؤشر جغرافي، وتسعى إلى توفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، ومنع استغلال الأشخاص غير المصرح لهم، لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها، وتعتبر المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، إضافة إلى منع تقليد أو تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.
وعن أهميتها فقد أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن المؤشر الجغرافي يعزز من القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق.
الجدير بالذكر أن الهيئة دعت عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن “مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية” وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل تاريخ 2/12/1441 ه الموافق 23/07/2020 م ، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي [email protected]  مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

روابط ذات صلة

الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن
نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي

نهارية التوحد بالرياض تعرف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي
السجن والغرامة ومصادرة السلاح .. عقوبات في انتظار مطلقي النار بوادي الدواسر

السجن والغرامة ومصادرة السلاح .. عقوبات في انتظار مطلقي النار بوادي الدواسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*