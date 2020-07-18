قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي

المناطق - أبها

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال، مؤخرًا، وضمن مشروع “مبادرون”، برنامجًا بعنوان “صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي”، قدمه المحاضر بقسم الإعلام والاتصال بالجامعة محمد حسن حريصي.

وافتتح البرنامج رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة والمستشار الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة ممثلة في قسم الإعلام والاتصال وتستهدف طلاب وطالبات الإعلام والمهتمين بالإعلام والعلاقات العامة وجميع شرائح المجتمع.

وتناول البرنامج الذي أداره طالب قسم الإعلام والاتصال مداوي الأحمري عددًا من المحاور كان أبرزها التعريف بالمحتوى الإعلامي وصفات صانع المحتوى وعناصر وأهداف المحتوى ومراحل التخطيط والتنفيذ لصناعة المحتوى، وموضوعات المحتوى الإعلامي، وكيفية تحليل منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامات منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة الهوية الإعلامية.

يذكر أن البرنامج شهد حضورًا كثيفًا من مختلف الدول، وحظي بإشادة الحاضرين.