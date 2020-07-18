جامعة حفر الباطن : استقبال 20 ألف استفسار أثناء عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل

المناطق - حفرالباطن

استقبلت غرفة عمليات القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن أكثر من 20 ألف استفسار أثناء فترة القبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات خدمة المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، والتي انتهت اليوم السبت (27 ذو القعدة 1441هـ).

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن فرق العمل بغرفة العمليات عملوا طيلة فترة القبول من 20-27 ذو القعدة على مدار 24 ساعة للإجابة على استفسارات ومعالجة طلبات المتقدمين والمتقدمات. مضيفًا بأن عملية القبول حظيت بمتابعة مباشرة من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني.

وذكر الدكتور المطيري بأنه سيتم إعلان الدفعة الأولى للمقبولين في 29 ذو القعدة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 1 ذو الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثانية في 4 ذو الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 5 ذو الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثالثة في 7 ذو الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 9 ذو الحجة، على أن يتم إغلاق القبول بشكل نهائي في 9 ذو الحجة.