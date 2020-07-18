احدث الأخبار

المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات
أبرز المواد
 الأرصاد وحماية البيئة: فايروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان
منطقة الرياض
 جامعة حفر الباطن : استقبال 20 ألف استفسار أثناء عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل
المنطقة الشرقية
 قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي
منطقة عسير
 الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها
منطقة الرياض
 مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج “قصة كفاح ونجاح”
منطقة عسير
 المياه الوطنية تستكمل تشييد 6 خزانات بسعة إجمالية 8400م3 لإيصال المياه للمحافظات الشمالية بنجران
منطقة نجران
 “ذوو التوحد” و “جائحة كورونا”
يكتبون
 ﻿ 2592 جولة رقابية تنفذها أمانة المدينة المنورة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية
منطقة المدينة المنورة
 إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها وإطلاق سراح 302 مستفيداً من العفو الملكي
منطقة القصيم
 غداً .. أمير القصيم يشهد انطلاق ملتقى رفق الأسري
منطقة القصيم
المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات

المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات

أبرز المواد
الأرصاد وحماية البيئة: فايروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان

الأرصاد وحماية البيئة: فايروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان

منطقة الرياض
جامعة حفر الباطن : استقبال 20 ألف استفسار أثناء عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل

جامعة حفر الباطن : استقبال 20 ألف استفسار أثناء عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل

المنطقة الشرقية
قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي

قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي

منطقة عسير

المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات

المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات
http://almnatiq.net/?p=885358
المناطق - واس

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارًا بإيقاف تقديم الدعاوى أمام المحاكم الإدارية ( الدرجة الأولى ) ، وطلبات الاستئناف والمذكرات ومرفقاتها ورقيًا، والاكتفاء بأن يكون تقديمها عبر الخدمات المتاحة على منصة معين الإلكترونية تحقيقًا لمفهوم التحول الكامل لأعمال القضاء الإداري إلى شكلها الإلكتروني، وانتقالًا لمستوى جديد من هيكلة العمل القضائي وإجراءاته في التقاضي والترافع بالمحاكم الإدارية،
ويأتي صدور هذا القرار بعد استكمال سابق للخدمات الإلكترونية، وآليات الدعم الفني لها، وتقديم خيارات متعددة لتواصل المستفيدين مع ديوان المظالم ومحاكمه، من خلال منصة معين الإلكترونية إلى جانب عدد من قنوات التواصل التي أتاحها الديوان مؤخرًا، وبعد استكمال بناء وتطوير البنية التحتية التقنية لمرفق القضاء الإداري؛ لتأخذ الدعوى الإدارية شكلًا إلكترونيًا منذ تقديمها وحتى صدور الحكم فيها، بالإضافة إلى جميع ما يستتبع ذلك من انعقاد لجلساتها في إطارٍ إلكتروني يحقق لها شمولية الإجراء السليم لمسارها القضائي، ويضمن لها كامل العدالة وفق بيئة تقنية متكاملة تُمكّن المستفيدين من سهولة الوصول إلى تقاضي مُيسّر بالوسائل الإلكترونية الحديثة وبوسائل متعددة ومتاحة لدى المستفيد.
يشار إلى أن خطة التقاضي الإلكتروني التي أطلقها ديوان المظالم في شهر رمضان من هذا العام، والمتضمنة عقد الجلسات القضائية عن بعد، أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في محاكم الديوان؛ إذ كان لها دور إيجابي في تفعيل العمل عن بعد تماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة بشأن صحة وسلامة المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية.
ويعمل ديوان المظالم على تعزيز مفاهيم التحول الرقمي الإلكتروني للخدمات المقدمة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف إستراتيجية ديوان المظالم 2020 في التحول الإلكتروني لأعمال القضاء الإداري المستقبلية، بحيث تكون جميع خدماته القضائية تُقّدم في قالب إلكتروني؛ يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى، والتفرُدً بريادة قضائية توازي المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية.

روابط ذات صلة

الأرصاد وحماية البيئة: فايروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان

الأرصاد وحماية البيئة: فايروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان
الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها

الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها
الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

الدكتور السند: مراكز الرئاسة التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*