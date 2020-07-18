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فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)

منطقة المدينة المنورة

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)
http://almnatiq.net/?p=885367
المناطق - المدينة المنورة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، وبناءً على توجيه و متابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – حفظه الله – ، إجراء المقابلات الشخصية مع الموظفين المستحقين للترقية من منسوبيه(عن بعد) وذلك عن طريق الاتصال المرئي .
وأجريت المقابلات من خلال لجنة الترقيات بالفرع والتي يرأسها فضيلة مدير عام الفرع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع.
وأوضح المطوع بأنه تمّ عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية ، مثمنًا لمعالي الرئيس العام دعمه  لفرع المنطقة ومتابعته المستمرة لسير العمل على الوجه الأكمل .

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