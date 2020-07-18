رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة

المناطق - وكالات

استمرارا في إصدار الفتاوى التي تؤيد قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعم رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أن الصلاة في مسجد آيا صوفيا الذي تحول من متحف إلى مسجد تعادل عمرة أو نصف حجة، بحسب موقع “مباشر تركيا” المعارض للنظام التركي.

ومن جانب أخر كان علي الصلابي، القيادي الإخواني الليبي، قد شبه جامع آيا صوفيا التركي في اسطنبول بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” الجمعة الماضية.

وقال “الصلابي” المقيم في تركيا: “سجادات الصلاة القديمة كان يُرسم عليها صورتي المسجد الحرام ومسجد آيا صوفيا” على حد قوله.

وأضاف “الصلابي” محتفياً بقرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد: “جمعة مباركة جديدة في مسجد آيا صوفيا رمز الإرادة الشعبية والشهود الحضاري” على حد تعبيره.

ووقع الرئيس التركي، الجمعة الماضي، مرسوما يقضي بفتح متحف آيا صوفيا التاريخي للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو، ولقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من بينها روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و”اليونسكو”، بينما اعتبرت بعض الأطراف أن أردوغان يسعى من خلال هذه الخطوة إلى عرض نفسه كزعيم للعالم الإسلامي.