احدث الأخبار

المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020
أبرز المواد
 العثور على مفقودة نجران بصحة جيدة
منطقة نجران
 رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة
أبرز المواد
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)
منطقة المدينة المنورة
 المكتبة الرقمية السعودية تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات
أبرز المواد
 وزارة التعليم تحدد الهوية البحثية للجامعات للوقوف على كفاءتها
منطقة الرياض
 المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات
أبرز المواد
 الأرصاد وحماية البيئة: فايروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان
منطقة الرياض
 جامعة حفر الباطن : استقبال 20 ألف استفسار أثناء عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي المقبل
المنطقة الشرقية
 قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي
منطقة عسير
 الملكية الفكرية: تحصر المؤشرات الجغرافية في المملكة تمهيداً لتسجيلها
منطقة الرياض
 مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج “قصة كفاح ونجاح”
منطقة عسير
المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

أبرز المواد
العثور على مفقودة نجران بصحة جيدة

العثور على مفقودة نجران بصحة جيدة

منطقة نجران
رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة

رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة

أبرز المواد
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)

منطقة المدينة المنورة

المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020
http://almnatiq.net/?p=885376
المناطق - واس

حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 3 جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجة عصر اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو.
وفاز 3 من طلبة “موهبة” ، وهم الطالب أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، والطالب محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية ، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزيه .
وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتين.
إلى ذلك أشار بيان أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع”موهبة” ” أنه تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد”.
وأشار البيان ” أن بعض من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية “.
يُذكر أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، ومحمد الحديثي، ومعن العتيق من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي، وعبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.
ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.
وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.

روابط ذات صلة

رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة

رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة
المكتبة الرقمية السعودية تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات

المكتبة الرقمية السعودية تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات
المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات

المحاكم الإدارية توقِف التقديم الورقي للدعاوى والطلبات وتبادل المذكرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*