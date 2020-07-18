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“التقاعد” تصدر تقريرها السنوي متضمناً منجزاتها في خدمة أكثر من 1,2 مليون عميل خلال عام 2019م

“التقاعد” تصدر تقريرها السنوي متضمناً منجزاتها في خدمة أكثر من 1,2 مليون عميل خلال عام 2019م

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“التقاعد” تصدر تقريرها السنوي متضمناً منجزاتها في خدمة أكثر من 1,2 مليون عميل خلال عام 2019م

“التقاعد” تصدر تقريرها السنوي متضمناً منجزاتها في خدمة أكثر من 1,2 مليون عميل خلال عام 2019م
http://almnatiq.net/?p=885383
المناطق _ الرياض

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تقريرها الإحصائي السنوي للعام المالي 2019م، والذي قدم عرضاً مفصلاً عن أهم الإحصائيات التفصيلية المتعلقة بالمتقاعدين والمستفيدين عنهم، وكذلك إنجازات المؤسسة خلال العام المالي 2019م مدعوماً باستعراض موثق بالأرقام وتصاميم الإنفوجرافيك لأعمالها وبرامجها المختلفة لخدمة أكثر من1,2مليون عميل منهم 697 ألف متقاعد وأكثر من 520 ألف مستفيد عن 248 ألف متقاعد متوفي.
كما بيّن التقرير أن المؤسسة واصلت جهودها لتنفيذ إستراتيجية 2022 التي تضمنت 6 أهداف إستراتيجية من أبرزها تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين حيث اشتملت الخطة على 30 مبادرة و78 مشروعا إستراتيجياً يستهدف تعزيز قدرات المؤسسة وتطوير خدماتها، كما أنجزت المؤسسة خلال عام 2019م 79% من إستراتيجيتها، وشهدت المؤسسة اعتماد هيكل تنظيمي جديد بناء على إستراتيجيتها 2022 وذلك بما يتوافق مع أفضل التجارب في المؤسسات المحلية والدولية.
كما أبرز التقرير سياسة الاستثمار لدى المؤسسة، واعتمادها على سياسـات اسـتثمارية طويلـة الأجـل، بمـا يسـاهم فـي تحقيـق عوائـد مجديـة علـى الاسـتثمار ضمـن مسـتويات مخاطـر مقبولـة، ويضمـن الحفـاظ علـى القيمـة الحقيقيـة التقاعدية للمتقاعدين والمشتركين حالياً في نظام التقاعد.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة قد عمدت خلال الأعوام الماضية إلى إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة حيث قدمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمستفيدين من خدماتها من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وشرعت المؤسسة في تنفيذ العديد من المنصات لتقييم مستوى رضا العملاء من خلال برنامج خاص بالاستبانات يعمل على استقصاء آراء العملاء حول الخدمات المقدمة، بما يحقق مبدأ الشفافية في توضيح التصور العام حول الخدمات.
كما عملت المؤسسة على تطويــر إجــراءات ســير العمــل وذلــك مــن خــلال الربــط الآلــي والتكامــل مــع الجهــات ذات العلاقة حيــث ربطت آليــاً مــع 6 جهات حكومية و3 جهات خاصة خلال عام 2019م، كما تحدث التقرير عن برنامج مساكن ومراحل تطوراته والمستفيدين من البرنامج.
وتفصيلاً يمكن الاطلاع على التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية على الرابط التالي: https://bit.ly/3j9Z4XB

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