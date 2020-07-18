احدث الأخبار

تطبيق ” الطفولة المبكرة” في 17 مدرسة بتعليم عسير
منطقة عسير
 294 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
صحة
 الأرصاد وحماية البيئة: فيروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان
المنطقة الشرقية
 شرطة الحدود الشمالية : تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات
أبرز المواد
 صحة الجوف تستحدث 8 عيادات لقدم السكري
صحة
 شرطة الرياض : تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات
أبرز المواد
 “التقاعد” تصدر تقريرها السنوي متضمناً منجزاتها في خدمة أكثر من 1,2 مليون عميل خلال عام 2019م
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات : القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020
أبرز المواد
 العثور على مفقودة نجران بصحة جيدة
منطقة نجران
 رئيس الشؤون الدينية التركي: الصلاة في مسجد آيا صوفيا تعادل عمرة أو نصف حجة
أبرز المواد
 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يجري مقابلات مستحقي الترقية (عن بُعد)
منطقة المدينة المنورة
تطبيق ” الطفولة المبكرة” في 17 مدرسة بتعليم عسير

تطبيق ” الطفولة المبكرة” في 17 مدرسة بتعليم عسير

منطقة عسير
294 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

294 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

صحة
الأرصاد وحماية البيئة: فيروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان

الأرصاد وحماية البيئة: فيروس كورونا مرض بيئي انتقل إلى الإنسان

المنطقة الشرقية
شرطة الحدود الشمالية : تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات

شرطة الحدود الشمالية : تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات

أبرز المواد

294 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

294 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك
http://almnatiq.net/?p=885396
تبوك _ منى الريس

أكدت صحة تبوك أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في تبوك بلغ ( 294) مستفيداً وذلك منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام .
وأوضحت صحة تبوك أن مراكز “تأكد” خُصصتها ” الصحة” للذين لايشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي” حيث تتواجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر للتفشي.

روابط ذات صلة

صحة الجوف تستحدث 8 عيادات لقدم السكري

صحة الجوف تستحدث 8 عيادات لقدم السكري
“البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض

“البروكلي” يحتوي على مواد هامة تحمي من السرطان وتقاوم الأمراض
كم دقيقة يجب أن تمارس النشاط البدني أسبوعياً حتى لا تتأثر بمضاعفات كورونا؟

كم دقيقة يجب أن تمارس النشاط البدني أسبوعياً حتى لا تتأثر بمضاعفات كورونا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*