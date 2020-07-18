294 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في تبوك

تبوك _ منى الريس

أكدت صحة تبوك أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز تأكد في تبوك بلغ ( 294) مستفيداً وذلك منذ افتتاحه قبل ثلاثة أيام .

وأوضحت صحة تبوك أن مراكز “تأكد” خُصصتها ” الصحة” للذين لايشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي” حيث تتواجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر للتفشي.