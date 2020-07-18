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مدني مكة المكرمة يحذر من تغيرات الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة

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مدني مكة المكرمة يحذر من تغيرات الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني مكة المكرمة يحذر من تغيرات الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=885406
المناطق _ مكة المكرمة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، وذلك على كل من محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 11 1441هـ إلى يوم الثلاثاء 30/11/1441هـ.
ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتجنب التعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

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