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الاتحاد يختتم تحضيراته لودية القادسية

الاتحاد يختتم تحضيراته لودية القادسية
http://almnatiq.net/?p=885414
المناطق_الرياض

واصل فريق الاتحاد مساء اليوم السبت، تحضيراته في نهاية الأسبوع الثاني له بمعسكره التحضيري في مدينة أبها، وحرص المدرب البرازيلي كاريلي على الاجتماع باللاعبين في قاعة الفيديو، على مجموعات حسب مراكزهم لشرح ملاحظاته وتوجيهاته الفنية.

واشتمل البرنامج التدريبي للحصة المسائية على تمارين خاصة بالكامل للنواحي الفنية.ويستعد الفريق مساء غد الأحد ثاني تجاربه الودية أمام فريق القادسية.

من جهة أخرى قرر الجهازان الإداري والفني البدء في تنفيذ برنامج تدريبي للاعبين العائدين من برنامج الابتعاث الرياضي، واللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي يخضعون خلالها للاختبارات الفنية من جانب مدرب الفريق الأول البرازيلي فابيو كاريلي بعد نهاية مشاركة الفريق في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم.

وسيكون المدرب الوطني الكابتن عادل الثقفي هو المشرف على تدريبات هذه المجموعة، وستنطلق تدريباتهم يوم الأحد المقبل.

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