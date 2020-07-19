تهديد «ثلاثي أوروبي» بفرض عقوبات ضد القوى الأجنبية الداعمة للمسلحين في ليبيا

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث اليوم السبت، على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الإنعاش الاقتصادي؛ جراء انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في بيان مشترك: «نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل».

وأبدى القادة الأوروبيون الثلاثة استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحراً أو براً أو جواً.

وأضافوا: «ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعموهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك»، معربين عن قلقهم الكبير حيال تصاعد التوتر العسكري في البلاد. لكن البيان لم يُشِرْ إلى أي بلد بالاسم.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن لا مصلحة للاتحاد الأوروبي في رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية في الأراضي الليبية.