أرتيتا يقود أرسنال لإنهاء عقدة سيتي وهزيمة أستاذه غوارديولا

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المناطق_الرياض

تأهل فريق أرسنال إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه المستحق على مانشستر سيتي 2 – صفر خلال مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما اليوم السبت.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 19، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 71. ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبا، فيما توج بالبطولة ثلاث مرات خلال المواسم الستة الماضية، فيما توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل أرسنال لهذا الدور بتغلبه على شيفيلد يونايتد 2 – 1 في دور الثمانية، فيما صعد مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على نيوكاسل 2 – صفر.

ويلتقي أرسنال في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي غدا الأحد.

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