منزلاوي: المملكة ستعمل مع أعضاء مجموعة العشرين لفهم أعمق لمسببات التقلبات الاقتصادية

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شارك القائم بأعمال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة بالإنابة د.خالد منزلاوي في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر حائحة كورونا “كوفيد1” وما بعدها، وأكد على أن المملكة من منطلق رئاستها لـمجموعة العشرين ملتزمة بالمساعدة على معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وماليا وغيرها.

وأكد منزلاوي، أن المملكة ستواصل التنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتعزيز التمويل المستدام للبلدان النامية، ودعم عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وبناء قدرتها على التكيف، فضلا عن إتاحة مصادر تمويل أكثر استدامة.

وأبان أن المملكة ستعمل بلا هوادة مع أعضاء مجموعة العشرين لفهم أعمق لمسببات التقلبات الاقتصادية والمالية ووضع السياسات المناسبة للتخفيف منها، كما تجدد المملكة التزامها بالعمل الدولي المشترك للتغلب على أزمة جائحة #كوفيد19 ومعالجة آثارها السلبية على شعوب العالم.