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تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بالاستعانة بولي العهد .. والكشف عن الصلاحيات الممنوحة له

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تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بالاستعانة بولي العهد .. والكشف عن الصلاحيات الممنوحة له

تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بالاستعانة بولي العهد .. والكشف عن الصلاحيات الممنوحة له
http://almnatiq.net/?p=885444
المناطق_متابعات

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية تفاصيل الأمر الأميري بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، لممارسة اختصاصات سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، بعد دخوله المستشفى .

وقد وجاء في المرسوم بحسب الصحيفة : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى -المادة السابعة الفقرة الثانية- من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:

مادة أولى: يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا:

1- تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم.

2- اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة.

3- التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها.

4 إبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور.

5- إصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور.

6- وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

7 – اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة.

8- أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير.

9- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.

مادة ثانية: على سمو ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

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