ترامب يشن هجوماً على ابنة شقيقه بعد صدور “كتاب الأسرار”

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بعد أن حقق الكتاب مبيعات خيالية في اليوم الأول من طرحه للجمهور، هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ابنة شقيقه ماري، بشراسة، فور اكتشافه أن الكتاب كاملًا ضده، قائلًا، في إشارة إلى “ماري” “قريبة نادرًا ما أراها ولا تعرف الكثير عني، وتقول أشياء غير صادقة عن والدي الرائعين الذين لا يستطيعون تحملها! وكذلك أنا”.

واتهم “ترامب” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، توتير، قريبته بأنها انتهكت اتفاقية “عدم الإفشاء” التي يعاقب عليها القانون، وكذلك الكشف عن عائدات الضرائب الخاصة به، واصفًا إياها أنها “في حالة من الفوضى”.

وأشار “ترامب” في تغريداته إلى أن هناك العديد من الكتب التي صدرت عنه، بعضها جيد وبعضها سيء، وتوقع طرح المزيد عنه خلال الفترة المقبلة.

وحقق كتاب ماري ترامب، والذي حمل عنوان “الكثير جدا وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم”، مبيعات هائلة في اليوم الأول لطرحه في الأسواق، وجاء ذلك بعد أن وصفت الكاتبة، في مقابلة لصحيفة “واشنطن بوست”، “ترامب” بأنه عنصري ومعاد للسامية وغالبًا ما يستخدم عبارة، زنجي في أحاديثه.