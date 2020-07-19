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الأرصاد : سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير

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الأرصاد : سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير

الأرصاد : سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير
http://almnatiq.net/?p=885454
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان و مناطق (مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران ، المدينة المنورة). وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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