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السودان تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 10 آلاف و762 حالة

السودان تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 10 آلاف و762 حالة

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السودان تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 10 آلاف و762 حالة

السودان تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 10 آلاف و762 حالة
http://almnatiq.net/?p=885457
المناطق _ الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، فيما تم شفاء 31 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 48 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 213 عينة.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و762 حالة، بينها 680 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5668 شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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