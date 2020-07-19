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القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح

القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح
http://almnatiq.net/?p=885460
المناطق _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب” .

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