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” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=885466
المناطق _المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ، ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها .
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً.

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