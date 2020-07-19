” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المناطق _المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ، ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها .

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً.