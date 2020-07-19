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سعى لسيطرة إيران على الدول الخليجية

شاهد..الكشف عن مخطط لأوباما لتمكين إيران وتنظيم الإخوان الإرهابي في المنطقة

http://almnatiq.net/?p=885472
المناطق _ الرياض

كشفت “كلير لوبيز”، وهي خبيرة أمنية ومحققة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مخطط الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” وإدارته لزعزعة استقرار الدول العربية وتمكين تنظيم الإخوان وإيران من المنطقة، فذكرت أن هناك وثيقة تدعي “التوجيه الأمني الرئاسي 11″، أو “11PSD”، وذلك خلال تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».
وأضافت “لوبيز”، خلال التقرير، أن إدارة أوباما الرئاسية خططت لاستخدام كافة قدرات الولايات المتحدة وامكانياتها لدعم الإطاحة بحكومات حليفة، وتسليم السلطة لتنظيم الإخوان المسلمين، مستطردة: “هذه الوثيقة نشرت، لا يجب أن أقول نشرت بل كتبت في أغسطس 2010، وبقيت سرية للغاية لم أطلع عليها لكن اطلع عليها أشخاص مسموح لهم، لكنها تسربت عبر السنين”.
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة معنية بالأساس لتمكين تنظيم الإخوان المسلمين، خصوصا في شمال أفريقيا وأيضا محلية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أما في دول الخليج فكان من المخطط أن تيسطر عليها إيران، حتى يحدث توازن قوى، الشيعة يحصلون على الشرق الأوسط، والسنة يحصلون على شمال أفريقيا.

 

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