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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=885478
المناطق _ الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوه, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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