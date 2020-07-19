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السفير العراقي في الرياض يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى المملكة

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السفير العراقي في الرياض يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى المملكة

السفير العراقي في الرياض يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=885481

أعلن السفير العراقي في الرياض “قحطان الجنابي”، وصول نائب رئيس الوزراء وزير المالية “علي عبد الأمير علاوي”، إلى الرياض، قبيل وصول رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي”، غداً الاثنين.
وقال الجنابي في تصريحات لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الزيارة ستركز على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه”.
وأوضح أن “وفدا عراقيا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وصل إلى الرياض، أمس، لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي – العراقي”، مضيفا “تستمر الاجتماعات، وستتوج بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وتابع الجنابي: “المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين”، لافتا إلى أن “الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيسي لها”، مشيراً إلى أن “المحادثات ستتناول قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة (كورونا) وغيرها”.

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