مغرد غامض يكشف مؤامرة سعد الجبري لتشكيل مليشيات اخونجية في المملكة

المناطق _ الرياض

كشف مغرد غامض يدعى “كريستوف” وكتب عن نفسه أنه مهتم بالأمن القومي الخليجي والاستخبارات ومراكز القوى والقدرات العسكرية والتقنية وأسلحة الدمار، تفاصيل مثيرة بشأن سعد الجبري الهارب إلى كندا ومؤامرة إعادة تصدير جماعة الأخوان الإرهابية للمشهد في الممللكة.

وقال “كريستوف” في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن سعد الجبري قام علنًا باتصالاته وتصدير قراراته لإعادة سلمان العودة إلى الأضواء ودعمه بكافة السبل وكانت أولى ثمرات هذا الدعم اللا محدود هو برنامج – حجر الزاوية – الذي كان مليئًا بالرسائل المدفونة والمغالطات الهدامة.

وأضاف: قوبل قرار إعادة تصدير العودة للمشهد برفض تام وحازم من قبل الملك سلمان حينما كان أميراً للرياض والذي وصف العودة بـ”الأفعى“ ولكن الجبري سارع برفع تقرير رسمي عبر الداخلية أن العودة أبدى توبته وأن طرحه إصلاحي وأن المذكور تحت تحكم الداخلية تمامًا.

وتابع: جاءت أحداث الربيع العربي فكشف العودة عن وجهه المشؤوم مرة أخرى ما أدى لغضب شديد من قبل الأمير نايف، هذه الغضبة زلزلت أركان الداخلية وجعلت الجبري في موقف صعب جدًا لتبرير استمرار الدعم وغياب الرؤية الأمنية تجاه أحد أهم وأخطر رموز الإخوان في المملكة.

وتابع المغرد “منذ سنوات كنا نسمع عن زرع العملاء داخل الحكومات وقصص التجسس وفضائح “تجنيد الحكومات” لصالح حكومات أخرى، لكننا اليوم نعيش أحداثها مع المدعو #سعد_الجبري ، فهو عندما كان يدرس في أمريكا كان لا يخفي إعجابه بالدولة العثمانية”.

وكشف كريستوف أن “الجبري تلقى هدية من أوردوغان عام 2013 عبارة عن قصر في أنطاليا، كما أنه اشترى قصرًا في اسطنبول وآخر في طرابزون” وأضاف “أملاك الجبري في تركيا تكاد تفوق قيمتها أملاكه في حسابات سويسرا.

وأردف “أنه بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، رصد على الجبري تحركات مشبوهة واتصالات مستمرة مع جماعة الإخوان المسلمين”.