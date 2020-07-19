الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

المناطق _ الكويت

أعلن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الكويتي، الشیخ علي جراح الصباح، أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد، أجرى عملية جراحية، صباح اليوم (الأحد)، وتكللت بالنجاح.

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن أمس (السبت)، صدور أمر أميري من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصاته الدستورية مؤقتاً.

يشار إلى أن الديوان الأميري أوضح أمس، أن أمير الكويت دخل المستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية.