احدث الأخبار

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والصندوق الزراعي يتعاونان لتطوير القطاع الزراعي
أبرز المواد
 الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح
أبرز المواد
 مغرد غامض يكشف مؤامرة سعد الجبري لتشكيل مليشيات اخونجية في المملكة
أبرز المواد
 وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران
أبرز المواد
 السفير العراقي في الرياض يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى المملكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين القادم
أبرز المواد
 شاهد..الكشف عن مخطط لأوباما لتمكين إيران وتنظيم الإخوان الإرهابي في المنطقة
أبرز المواد
 “أمن الحج” يبدأ تطبيق عقوبة “الدخول للمشاعر” بدون تصريح
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” تستعد لمشروع ترجمة خطبة عرفة هذا العام بخمس لغات
أبرز المواد
 القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح
أبرز المواد
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والصندوق الزراعي يتعاونان لتطوير القطاع الزراعي

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والصندوق الزراعي يتعاونان لتطوير القطاع الزراعي

أبرز المواد
الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

أبرز المواد
مغرد غامض يكشف مؤامرة سعد الجبري لتشكيل مليشيات اخونجية في المملكة

مغرد غامض يكشف مؤامرة سعد الجبري لتشكيل مليشيات اخونجية في المملكة

أبرز المواد
وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران

وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران

أبرز المواد

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والصندوق الزراعي يتعاونان لتطوير القطاع الزراعي

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والصندوق الزراعي يتعاونان لتطوير القطاع الزراعي
http://almnatiq.net/?p=885493
المناطق - الرياض

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وصندوق التنمية الزراعية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل مشاريع القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، والإسهام في تحقيق الإستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المُستدام بما يتوافق مع مستدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعت بين كل من مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، وأمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي, العمل على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجات الصندوق في منطقة الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشاركة نتائج دراسات وتحاليل ومتابعة المشاريع المشتركة بين الأطراف، من أجل الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن الاتفاقية تهدف لتشجيع المستثمرين في المجالات الزراعية والصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأمن الغذائي, مشيراً إلى أن الصندوق تأسس سعياً في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والخدمات اللوجستية وسياساتها وبرامجها في المملكة، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية والاستشارية اللازمة لدعم نمو وتطوير الصناعة المحلية وتحسين مستوى الأداء الزراعي والأمن الغذائي.
من جانبه أكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أن الاتفاقية تتواءم مع إستراتيجية التحول الوطني في تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع مهمة الهيئة الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تتميز بأهميتها الإستراتيجية على المستوى الوطني، والتي تحرص الهيئة على تحقيقها من خلال تقديم التراخيص والخدمات الحكومية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) بسلاسة تامة وفق مفهوم النافذة الواحدة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون حلقة الوصل بين المستثمر والصندوق من أجل تحقيق الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فضلاً عن الإسهام بشكل عام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ضمن جهود مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
يُذكر استناداً على بنود الاتفاقية, أن الصندوق سيقوم بتزويد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالقطاعات الممولة من قبل الصندوق بشكل دوري ومتى ما تم تحديثها، ليتم العمل عليها قبل التقدم على المنتج المشترك, وستتم الموافقة من قبل المدينة الاقتصادية على المنتج المطلوب اعتباراً من تاريخ الإشعار باكتمال طلب الحصول على المنتج المقدم من قبل الصندوق، من خلال المنصات الالكترونية أو القنوات الأخرى المتاحة.

روابط ذات صلة

الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح

الديوان الأميري: أمير الكويت أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح
مغرد غامض يكشف مؤامرة سعد الجبري لتشكيل مليشيات اخونجية في المملكة

مغرد غامض يكشف مؤامرة سعد الجبري لتشكيل مليشيات اخونجية في المملكة
وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران

وكالة الأنباء الإيرانية: انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*