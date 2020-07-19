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“الصحة” تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال

“الصحة” تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال

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“الصحة” تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال

“الصحة” تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال
http://almnatiq.net/?p=885499
المناطق - الرياض

دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على ” تويتر ” ضمن حملتها التوعوية ” #لا_تأجلها ” أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الإحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل تعرضه لإحتمالية إصابته بأمراض خطيرة .
وأهابت ” الصحة ” الجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق ” موعد ” ، أو الإتصال على مركز الاتصال 937، مؤكدةً أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.

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