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العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا

العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا
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المناطق - الرياض

تعهد وزراء المالية في دول مجموعة العشرين بالاستمرار في استخدام “كل الأدوات المتاحة” للتصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد العالمي، محذرين من أن المشهد لا يزال غامضا.
وقال محمد الجدعان وزير المالية، إن دول مجموعة العشرين، اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة كورونا بينها، ضخ عشرة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي.
وأضاف الجدعان في مؤتمر صحافي افتراضي، عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين أمس، أن المجموعة اتفقت على دراسة تقليص خدمة الدين وإعفاء الدول الأشد فقرا منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على 77 طلبا للمساعدة بـ80 مليار دولار من أصل 107 طلبات مساعدة، تم تقديمها لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد – 19.
وأكد أن دول مجموعة العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة كورونا، منوها إلى أن المجموعة قدمت تقريرا كاملا حول مستجدات التزاماتها تجاه الجائحة، وتدرس تمديد العمل بتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد هذا العام.
وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة في بيان رسمي عقب الاجتماع، إن الاقتصاد العالمي سيتعافى مع إعادة الفتح التدريجي للاقتصادات، لكنهم أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لضمان النمو.

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