احدث الأخبار

العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا
أبرز المواد
 ترجمة خطبة عرفة هذا العام إلى خمس لغات
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بصاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وتبيع كريمات مقلدة
أبرز المواد
 “تراحم” تبوك تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الجديدة
منطقة تبوك
 ” الشؤون البلدية” تلزم المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 طالب ليبيري يشكر جامعة القصيم لعنايتها بطلاب المنح خلال أزمة جائحة كورونا
منطقة القصيم
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين لمسارات السنة التحضيرية
المنطقة الشرقية
 المعهد الثانوي الصناعي بأملج يعلن عن بدء استقبال طلبات القبول المباشر للبرامج القصيرة
منطقة تبوك
 لقاءات تثقيفية عن بعد للتوعية بمخاطر التدخين
منطقة مكة المكرمة
 الأمير تركي بن طلال يتابع تنفيذ المشروعات الصحية بمنطقة عسير
منطقة عسير
 فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ “القافلة الصحية” وعددًا من الفعاليات للزوار
منطقة عسير
 متحدث الصحة: الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق
أبرز المواد
العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا

العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا

أبرز المواد
ترجمة خطبة عرفة هذا العام إلى خمس لغات

ترجمة خطبة عرفة هذا العام إلى خمس لغات

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بصاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وتبيع كريمات مقلدة

“التجارة” تشهر بصاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وتبيع كريمات مقلدة

أبرز المواد
“تراحم” تبوك تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الجديدة

“تراحم” تبوك تعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الجديدة

منطقة تبوك

ترجمة خطبة عرفة هذا العام إلى خمس لغات

ترجمة خطبة عرفة هذا العام إلى خمس لغات
http://almnatiq.net/?p=885501
المناطق - الرياض

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام ١٤٤١هـ، بعدد ٥ لغات عالمية «الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية»، لإيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.
وتبث صوتيا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، ويعد مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة ،الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.
وأن المملكة تستمر للعام الثالث على التوالي لترجمة خطبة عرفة إلى ٥ لغات،لكي تصل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.
كما أن العمل قائم في المشروع وفق منهجيات إدارية معتمدة ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة، لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد المتزامن مع صعود الخطيب المنبر، بوجود فريق العمل مؤهلين تقنياً ولغويا لأداء هذه المهمة .
يُذكر أنه تم تكليف الرئاسة بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة، وذلك ابتدأً من حج عام ١٤٣٩هـ .

روابط ذات صلة

العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا

العشرين تحذر من تداعيات الجائحة: المشهد لا يزال غامضا
“التجارة” تشهر بصاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وتبيع كريمات مقلدة

“التجارة” تشهر بصاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وتبيع كريمات مقلدة
” الشؤون البلدية” تلزم المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة

” الشؤون البلدية” تلزم المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*