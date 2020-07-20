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بسبب العزل.. نتفليكس تضم ملايين المشتركين الجدد وتسجل زيادة في الإيرادات

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بسبب العزل.. نتفليكس تضم ملايين المشتركين الجدد وتسجل زيادة في الإيرادات

بسبب العزل.. نتفليكس تضم ملايين المشتركين الجدد وتسجل زيادة في الإيرادات
http://almnatiq.net/?p=885511
المناطق - الرياض

أعلنت شركة نتفليكس العملاقة لخدمات البث عبر الإنترنت عن أرباحها للربع الثاني من عام 2020 اليوم الخميس، وتبين خطأ توقعات المحللين بشأن الربح لكل سهم، لكنها تجاوزت التوقعات فيما يتعلق بالمشتركين الجدد وإجمالي الإيرادات، وذلك بحسب الألمانية.
وتتوقع نتفليكس تباطؤ زيادة عدد المشتركين برسوم، حيث أدت بيانات الأرباح المختلطة إلى انخفاض سهم الشركة بأكثر من 11 بالمئة في عمليات التداول بعد إغلاق البورصة.
وانضم 10،1 مليون مشترك برسوم للشركة، وهو رقم قياسي للربع الثاني، في دفعة يرجح أن سببها قضاء مئات الملايين من الأشخاص المزيد من الوقت في المنزل بسبب جائحة كورونا.

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