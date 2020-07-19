صحيفة ألمانية تكشف دور قطر في تمويل ميليشيات حزب الله الإرهابي

المناطق-الرياض

كشف مقاول أمني للقطاع الخاص في ألمانيا، والذي عمل لصالح قوات المخابرات والأمن في الجمهورية الفيدرالية، عن تمويل الدوحة ميليشيات حزب الله الإرهابي التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة” إرهابية“.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة” داي زيت“ الألمانية، السبت، كشف دور قطر في تمويل الجماعات” الإرهابية“، لا سيما مليشيات حزب الله، بحسب شهادة المقاول الأمني ”جيسون جي“الذي حصل على البيانات المثيرة للجدل.

وقال التقرير: ”في الدوحة، صادف جيسون بعض المعلومات المشينة، والتي تشير إلى عقد صفقة أسلحة لذخائر حرب من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تصل إلى شركة في قطر، كما كان هناك تدفقات مالية من العديد من القطريين الأغنياء واللبنانيين المنفيين في الدوحة إلى حزب الله الإرهابي“.

وأكد الصحفيان المخضرمان “ياسين مشربش“ و“هولجر ستارك“ أن هذه التبرعات تمت بمعرفة مسؤولين حكوميين مؤثرين من خلال منظمة خيرية في الدوحة.

ووفقا للصحيفة عرضت قطر على جيسون مبلغ 750 ألف يورو لشراء صمته بشأن مسألة تمويل قطر لحزب الله الإرهابي، ولكن بعد فشل المفاوضات، عرض جيسون الملف من خلال محاميه على السفارة الإسرائيلية في برلين.

يذكر أن قطر متهمة منذ فترة طويلة بتمويل“ الإرهاب“ في الشرق الأوسط، كما سبق واتهمت بإيواء عناصر من حركتي حماس وطالبان اللتين صنفتهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعتين إرهابيتين منذ فترة.