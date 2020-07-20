على طريقته الخاصة.. زيدان يستعد لغوارديولا

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المناطق - الرياض

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه لن يمنح لاعبي فريقه ريال مدريد المتوجين هذا الأسبوع بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، إجازة قبل لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وضمن ريال مدريد، إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليغا على حساب غريمه بطل الموسمين الماضيين برشلونة، ويتحضر للحلول ضيفا على سيتي في السابع من أغسطس في إياب ثمن النهائي، آملا في قلب تأخره ذهابا على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، السبت، عشية الحلول ضيفا على ليغانيس، الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني، إن لاعبيه “لن يحصلوا على إجازة لأسبوعين”.

وتابع: “لدينا مباراة الأحد، ومن بعدها لن نكون في إجازة. سنحصل على بعض الراحة، لكن تركيزنا سيكون منصبا على سيتي. لم ينته الموسم بعد”.

وأضاف “سنحصل على عطلة لبضعة أيام لكن الجميع سيكون مركّزا على مباراة مفصلية”.

وقاد زيدان الريال هذا الموسم إلى لقب الليغا للمرة الثانية بعد 2017. وهو اللقب الحادي عشر للفرنسي كمدرب للريال، المهمة التي تولاها بداية من مطلع عام 2016 وحتى صيف 2018، قبل ان يعود إليها في مارس 2019.

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