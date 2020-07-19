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99,4 % من منشآت القطاع الخاص يستفيدون من صندوق الضمان الصحي

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99,4 % من منشآت القطاع الخاص يستفيدون من صندوق الضمان الصحي

99,4 % من منشآت القطاع الخاص يستفيدون من صندوق الضمان الصحي
http://almnatiq.net/?p=885527
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أنّ صندوق الضمان الصحي اعتمد خطة تشغيلية مؤخراً و المزمع إطلاقها نهاية العام الجاري، سيحدث أثراً كبيراً على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي و البالغة 500 ألف ريال.
ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الإستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية و الحماية الكاملتين و تمكين شركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و سياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة و الابتكار في القطاع.
وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية وسيُطلق لائحة ونظام للصندوق نهاية العام الجاري (2020).
وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكراً أنه سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها
الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي تشكل نسبتها 99,4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتاً النظر إلى أنه سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص.

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