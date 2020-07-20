وثائق: كيف اقتربت روسيا وأمريكا من حرب نووية عام 1983؟

وثائق: كيف اقتربت روسيا وأمريكا من حرب نووية عام 1983؟

أبرز المواد
ماذا تفعل 20 دقيقة إضافية من النوم لجسمك؟

ماذا تفعل 20 دقيقة إضافية من النوم لجسمك؟

أبرز المواد
حيلة بسيطة لمنع البخار عن النظارة عند ارتداء الكمامة

حيلة بسيطة لمنع البخار عن النظارة عند ارتداء الكمامة

أبرز المواد
تحرك بحري للجيش الليبي.. وحشد عسكري للميليشيات قرب سرت

تحرك بحري للجيش الليبي.. وحشد عسكري للميليشيات قرب سرت

أبرز المواد

ماذا تفعل 20 دقيقة إضافية من النوم لجسمك؟

ماذا تفعل 20 دقيقة إضافية من النوم لجسمك؟
http://almnatiq.net/?p=885540
المناطق - الرياض

مع تطبيق أوامر الإغلاق والعمل عن بعد في الكثير من الدول، بسبب أزمة فيروس كورونا، برزت التأثيرات الإيجابية للحصول على قسط كاف من النوم، وما تفعله 20 دقيقة إضافية من النوم على المخ ومناعة الجسم.

ومع عمل الكثير من الموظفين من المنزل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يعد يتعين على الناس الاستيقاظ مبكرا للاستعداد للذهاب للعمل، أو ركوب المواصلات، مما عنى حصولهم على نوم أطول.

وقالت الخبيرة في مجال النوم، الباحثة في كلية الطب بجامعة هارفارد، ريبيكا روبينز، إن 20 دقيقة إضافية هي “كل ما يلزم” لإحداث فرق في صحة البشر.

وأضافت: “إذا قمنا جميعا بزيادة نومنا لمدة 20 دقيقة، فسيكون ذلك مفيدا لمزاجنا وصحتنا وإنتاجيتنا. نحن أكثر كفاءة وأكثر قدرة على إنجاز العمل وتقديم منتج عمل عالي الجودة، عندما نكون قد حظينا بقسط جيد من الراحة”.

ولدى مقارنة بيانات تم جمعها في الفترة ما بين 16 مارس و3 أبريل، من تطبيق يدعى “SleepScore”، مع بيانات ما قبل الوباء، اتضح أن الناس كانوا ينامون في وقت أكثر تأخرا من الليل، لكنهم كانوا يستيقظون ​​بعد 23 دقيقة من وقتهم المعتاد صباحا.

وأظهرت البيانات، أن هؤلاء كسبوا حوالي سبع دقائق إضافية من النوم. وبالإضافة إلى ذلك، أمضى الناس في المتوسط ​​10 دقائق إضافية في السرير بعد استيقاظهم.

وشددت روبنز على أهمية النوم لوقت أطول، وإن كان لدقائق، لأنه يمنح الجسم مناعة أقوى، وفق ما ذكر موقع “ويل أند غود”.

ولإثبات ذلك، أجرت روبينز بحثا، عرضت فيه مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على 7 إلى 8 ساعات من النوم في الليلة، وآخرين حصلوا على ساعات نوم أقل (حتى 30 دقيقة أقل)، عرضتهم لفيروس سريع الانتشار يسبب القيء والإسهال.

وأوضحت أنه عندما ينام الفرد لفترة أقل من الـ7 ساعات الموصى بها، يزداد خطر الإصابة بالفيروسات 4 مرات أكثر من أولئك الذين يحصلون على قسط كاف من النوم.

وأضافت: “أليس هذا مثيرا للاهتمام؟.. استخدمت تجربتنا نفس الفيروس.. وفي حالة الراحة الجيدة يقل خطر الإصابة بالعدوى بمقدار كبير”.

روابط ذات صلة

وثائق: كيف اقتربت روسيا وأمريكا من حرب نووية عام 1983؟

وثائق: كيف اقتربت روسيا وأمريكا من حرب نووية عام 1983؟
حيلة بسيطة لمنع البخار عن النظارة عند ارتداء الكمامة

حيلة بسيطة لمنع البخار عن النظارة عند ارتداء الكمامة
تحرك بحري للجيش الليبي.. وحشد عسكري للميليشيات قرب سرت

تحرك بحري للجيش الليبي.. وحشد عسكري للميليشيات قرب سرت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*