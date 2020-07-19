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بلدية القطيف تنفذ ٩٧٨ زيارة للمنشآت وتغلق ٥ محلات مخالفة خلال أسبوع

بلدية القطيف تنفذ ٩٧٨ زيارة للمنشآت وتغلق ٥ محلات مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=885556
القطيف - المناطق

نفَّذت بلدية محافظة القطيف ١٥٢ جولة خلال الأسبوع الماضي تم خلالها زيارة ٩٧٨ محلا وإغلاق ٥ محلات مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأسبوع الماضي شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية ٥ محلات مخالفة للاشتراطات من خلال زيارة ٩٧٨ منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ ١٥٢ جولة، وتم مصادرة ٣٩٥ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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